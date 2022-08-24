"Милі серцю кольору": зірка "Кріпосної" Денисенко показала найкращі синьо-жовті образи, фото

Наталка Денисенко

Відома акторка Наталка Денисенко поділилася яскравими кадрами до Дня державного прапора.

Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик служи у Збройних силах України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала яскраві кадри у синьо-жовтих образах, які приурочила до Дня державного прапора.

Як видно, на фотографіях Наталка позує у різних фотосесіях, і на всіх кадрах присутні кольори українського прапора. Так, на деяких знімках актриса з'явилася в розкішній вишиванці з крилами ангельськими і прапором у руках. На деяких фото укуталася у прапор, а на інших у її одязі присутні синьо-жовті кольори.

У підписі до публікації Денисенко написала: "З днем Державного прапору України. Наймилійші серцю кольори. За цей час накопичилося стільки гарних світлин з нашим прекрасним символом , я обрала най най. Мій синочок коли бачить щось жовто-блакитне одразу каже з посмішкою: мамусю, подивися, як наш прапор. Найкращий символ - мирне блакитне небо і багата земля всипана колоссям, хай буде так завжди".


Галина Струс, politeka.net





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