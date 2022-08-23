Дорофєєва після скандалу через жест-символ тризуба звернулася до українців: "Було до..."

Дорофєєва після скандалу через жест-символ тризуба звернулася до українців: "Було до..."

Співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка гурту "Час та скло", звернулася до українців після скандалу з жестом, який мав символізувати тризуб.

Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – українська співачка, яка була солісткою "Час і Скло". Зірка після початку війни вирушила до Європи та розійшлася з чоловіком Володимиром Дантесом. Після цього стало відомо, що Надя пішла до друга сім'ї – ресторатора Михайла Кацуріна. А нещодавно Надя повернулася назад до України.

Але довго поза увагою преси Дорофєєва не залишилася. Адже Надя приєдналася до флешмобу "Банди Агенсі", які вигадали символ тризуба. Пропонувалося загнути безіменний палець, піднявши вгору мізинець, середній та вказівний. Як виявилось, у західній культурі це знак "шокер", який символізує досить пікантну дію. Після цього всіх зірок, зокрема Надю Дорофєєву, які просували жест, розкритикували українці.

Надя вирішила записати новий сторіс після скандалу, звернувшись до українців.

"Усім привіт, друзі. Забудьте все, що було до...", - сказала Надя і показала традиційний символ Тризуба України - три пальці від безіменного до вказівного.


Артём Батечко, politeka.net





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