Екс-дружина Потапа Горова покайфовала з відомими українцями, спустившись під землю: кадри
Український продюсер Ірина Горова похвалилася фотографіями із відомими музикантами у метро.
Як пише Politeka.net , співачка Надя Дорофєєва нещодавно вперше за час повномасштабної війни повернулася до України.
19 серпня артистка дала свій перший концерт у київській підземці. Виступ відбувся на станції метро "Майдан Незалежності".
На концерті у підземці зібралося багато шанувальників Дорофєєвої.
Не обійшлося без продсера Наді Ірини Горової.
У своїх сторіс Інстаграм колишня дружина Потапа показала кадри виступу.
На благодійному заході виконувала зірка як старі російськомовні хіти, так і новий репертуар – пісні, які увійдуть до її україномовного альбому. Також на концерті був Positiff та Коля Серьга.
Як стало відомо, Positiff навіть вийшов на сцену і заспівав з Надею Дорофєєвою відомий трек гурту "Час та скло".