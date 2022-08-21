Кухар із "Танців з зірками" поділилася секретом з українцями, як позбутися стресу: "Міняємо..."

Катерина Кухар із "Танців із зірками" поділилася з українцями секретом, як боротися зі стресом.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар – відома українська прима-балерина та суддя "Танців з зірками". Знаменитість після початку війни поїхала з чоловіком та дітьми до Європи, де дає благодійні уявлення. Не забуває Кухар і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Кухар поділилася кадрами, де йшла на фоні гір.

"Як можна зрозуміти з моїх останніх історій, повноцінний і якісний сон - це скоріше зараз приємний виняток, ніж правило.

Поки я намагалася заснути, почала розмірковувати про емоційну безпеку.

Як же рятувати свій організм від емоційних гойдалок та постійних напливів стресу?

Найважливіше правило – це приймати свої почуття: біль, радість, кохання, ненависть.

Не намагайтеся це консервувати.

Тому що коли ваша підсвідомість буде переповнена, всі емоції почнуть вивільнятися на волю через психосоматичні захворювання, панічні атаки та інші розлади.

Ви маєте дозволити собі проживати, не підкорювати себе, якщо немає сил, а дати своєму організму адаптуватися та залікувати рани", - написала Кухар.

А ще Politeka писала, що Кухар із "Танців із зірками" зачарувала виглядом у сукні



