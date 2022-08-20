Кіркорова вилаяли та накрили матом на відпочинку, яскраве відео: "Цей хлопчик з України, подивися йому в очі..."

Кіркорова вилаяли та накрили матом на відпочинку, яскраве відео: "Цей хлопчик з України, подивися йому в очі..."

Повноцінно відпочити йому там не вдалося – серед білого дня на вулиці мешканці міста обклали Філіпа Кіркорова.

Філіп Кіркоров виїхав за межі росії і знову потрапив у провокаційну ситуацію. Російський співак, який підтримують вторгнення росії в Україні, зараз знаходиться на відпочинку в Монако.

Але повноцінно відпочити йому там не вдалося – серед білого дня на вулиці мешканці міста обклали його матюками за проросійську позицію. Ролик з'явився на YouTube.

На кадрах перехожий, побачивши Кіркорова, пішов за ним із телефоном у руках. Він запитав у артиста: "Чий Крим?" Але Філіп Кіркоров ніяк не відреагував, він продовжив неквапливо йти.

"От їдь у свій засранськ і там відпочивай. Не*рін тут робити. Цей хлопчик з України, подивися йому в очі, с*ка. Соромно? Мразота. Приїхав відпочивати, коли дітей гублять. Сволота", - говорить на відео чоловік.

Потім в ситуацію втрутилася жінка, назвавши Філіпа Бедросовича пацюком. Вона запропонувала показати йому хлопчика з України, який постраждав через російських окупантів, але й на це Кіркоров не відреагував.

Напередодні в мережі також з'явилося відео українського блогера, який, стоячи в черзі до ресторану з Філіпом Кіркоровим, крикнув: "Слава Україні!" Перелякане обличчя путініста висміяли в мережі.


Александра Павленко, politeka.net





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