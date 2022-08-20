Зірка "Кріпосної" Денисенко піднявши спідницю вразила Ксенію Мішину: як відреагувала "Холостячка"

Зірка "Кріпосної" Денисенко піднявши спідницю вразила Ксенію Мішину: як відреагувала "Холостячка"

Українська актриса та заїзд серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик пішов служити у ЗСУ, зворушила до сліз українців.

Як пише Politeka.net, у себе в Інтаграм артистка розмістила відео з благодійного вечора.

Перед мікрофоном Денисенка вся у білому проникливо прочитала вірш. Якоїсь миті актриса підняла спідницю і продемонтувала публіці свої стрункі ноги. У підписі до відео актриса зізналася, що отримала справжнє задоволення від заходу та зрозуміла, що може своєю професією рятувати людей.

«Невеликий уривок #наталкачиталка наживо ?? На благодійному заході @uwu_gvozdeva Від деяких віршів ми плакали всі разом, і я біля мікрофона і дівчинки глядачі… Але це справді була справжня магія ??? Дякую ВСУ, і всій благодійний захід ? Це був як ковток свіжого повітря, і я зрозуміла, що моя професія – це моє покликання, і нею також можна рятувати і допомагати людям ???? Я не можу жити без цього, це чистий кайф для мене, це щастя », – зізналася українська артистка.

У коментарях фоловери зізналися, що поезія довела їх до мурашок.

"Божеї ????Як це ніжно, красиво, фантастично",

"Обожаю? Дуже чутливо??",

"Ви молодець! Аж мурашки по шкірі", - написали в мережі.

Також кадри прокоментувала колега Денисенко із серіалу "Кріпостна" Ксенія Мішина.

"Моя красива, тендітна, розумна Наталя", - написала героїня "Холостячки".


Ирина Юрченко, politeka.net





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