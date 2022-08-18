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2022-08-18
Кривавий хліб: під Києвом комбайн підірвався на ворожій міні
На Київщині, попри деокупацію, небезпека до кінця не минула: комбайн підірвався на міні. Є поранені.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, інформує
Зазначається, що подія сталася у Вишгородському районі поблизу села Зелена Поляна. Трактор під час збирання врожаю наїхав на вибуховий предмет та підірвався. Водій вижив, отримавши тілесні ушкодження.
На місці події працюють всі необхідні служби.
У Київській ОВА наголосили, що на деокупваних територіях потрібно бути дуже уважними та пам’ятати про небезпеку.
"Частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок досі залишаються необстеженими. Роботи з розмінування тривають", - додали в адміністрації.
Ксенія Срібнянська, Апостроф