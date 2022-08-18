Кривавий хліб: під Києвом комбайн підірвався на ворожій міні

На Київщині, попри деокупацію, небезпека до кінця не минула: комбайн підірвався на міні. Є поранені.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, інформує Апостроф .

Зазначається, що подія сталася у Вишгородському районі поблизу села Зелена Поляна. Трактор під час збирання врожаю наїхав на вибуховий предмет та підірвався. Водій вижив, отримавши тілесні ушкодження.

На місці події працюють всі необхідні служби.

У Київській ОВА наголосили, що на деокупваних територіях потрібно бути дуже уважними та пам’ятати про небезпеку.

"Частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок досі залишаються необстеженими. Роботи з розмінування тривають", - додали в адміністрації.