Анджеліна Джолі без макіяжу з'явилася з донькою у коледжі

Актриса Анжеліна Джолі провела 17-річну доньку Захару до коледжу. Дівчинка стала студенткою. Американська акторка підтримала підлітка. Вона без макіяжу і в одязі оверсайз з'явилася разом з нею у внз.

“Я зараз буду плакати“: Анджеліна Джолі без макіяжу та у вбранні оверсайз провела доньку у коледж

Зірка фільму "Містер і місіс Сміт" зустрілася з Деріл Голоман, віце-президентом Коледжу Спелман, де навчатиметься її старша прийомна дочка. Анжеліна Джолі з'явилася на публіці без макіяжу. Вона зібрала волосся на потилиці в просту зачіску. Обличчя красуні прикривала маска в тон одязі.

Артистка обрала лаконічне вбрання. Вона вбралася в чорну блузку і штани оверсайз. Одяг не міг приховати худорлявість знаменитості. Джолі доповнила образ босоніжками на платформі.

Анджеліна посміхалася, не приховуючи радісних почуттів. Кінодіва виглядала дуже щасливою. Вона зізналася, що дуже задоволена місцем, де її Захара отримуватиме вищу освіту.

"Я зараз плакатиму... Я ще не плакала, тримала себе в руках. Я щаслива, я дуже щаслива", - зі сльозами на очах зізналася актриса.

“Я зараз буду плакати“: Анджеліна Джолі без макіяжу та у вбранні оверсайз провела доньку у коледж

Шанувальники Анджеліни помітили, що вона чудово виглядає і без косметики.

"Світиться вся", "Худенька і дуже цікава", "Така мила", "Неймовірна і без гриму", - написали вони.

“Я зараз буду плакати“: Анджеліна Джолі без макіяжу та у вбранні оверсайз провела доньку у коледж

Нагадаємо, що Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні. Зірка виховує трьох доньок та трьох синів разом із Бредом Піттом, з яким зі скандалом розлучилася.

Нещодавно Анджеліна Джолі засвітила нове кільце із зображенням карти України, яку вона підтримує.


Ловіцька Леся, Тудей





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