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2022-08-13
"За що мій син під кулями?" У Росії будинок окупанта звалився на очах його матері, фото та відео
У Росії, яка в лютому розпочала повномасштабну війну проти України, впала стіна житлового будинку, яку влада не визнавала аварійною і судилася з жителями п'ятиповерхівки.
Епічним відео поділилися в telegram-каналах та на facebook-сторінці журналіста Дениса Казанського.
Найцікавіше, що будинок обвалився саме в той момент, коли росіянка нарікала на бездіяльність чиновників і запитувала – за що тоді воює в Україні її син, інформує
"Після цієї фрази матері окупанта у бік будинку, останній не витримує і руйнується десь у спальному районі Омська. Знаки вище, на які вони заслужили", - зазначили на каналі "Адвокат права".
Інна Погрібна, Апостроф