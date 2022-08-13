"За що мій син під кулями?" У Росії будинок окупанта звалився на очах його матері, фото та відео

У Росії, яка в лютому розпочала повномасштабну війну проти України, впала стіна житлового будинку, яку влада не визнавала аварійною і судилася з жителями п'ятиповерхівки.

Епічним відео поділилися в telegram-каналах та на facebook-сторінці журналіста Дениса Казанського.

Найцікавіше, що будинок обвалився саме в той момент, коли росіянка нарікала на бездіяльність чиновників і запитувала – за що тоді воює в Україні її син, інформує Апостроф?

"Після цієї фрази матері окупанта у бік будинку, останній не витримує і руйнується десь у спальному районі Омська. Знаки вище, на які вони заслужили", - зазначили на каналі "Адвокат права".

У свою чергу журналіст Казанський зазнчає, що російські пабліки зі зрозумілих причин публікують це відео без звуку. Там, переважно, просто діляться знімком зруйнованої хрущовки.


Інна Погрібна, Апостроф





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