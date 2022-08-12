Зірка ВІА Гри Еріка Герцег знялася без білизни: відверті фото

Еріка Герцег постала в ефектному жіночному образі. Екс-солістка "ВІА Гри" позувала у відвертому вбранні без білизни.

Колишня учасниця популярного жіночого гурту поділилася кадрами із нової фотосесії. Еріка Герцег продемонструвала розкішну фігуру в одязі, який ледве прикривав її тіло.

Співачка та модель знялася у кавово-білій сукні з глибокими вирізами на грудях та талії. Вбрання із декором у вигляді ланцюгів підкреслило витончену фігуру артистки.

Поп-діва проігнорувала білизну. Вона цілком може собі це дозволити після пластики бюсту, які зробила багато років тому.

Стилісти зробили Еріці модну літню зачіску. Довге волосся платинової блондинки зібрали у високий пучок.

Макіяж зі smoky eyes підкреслив глибину карих мигдалеподібних очей красуні. Її губи відтінила коричнева помада.

Герцег нафарбувала нігті білим лаком, який також у тренді цього сезону. Зірка позувала на курорті в Угорщині, звідки родом її батьки. Вона поділилася враженнями від нової зйомки.

"Це був фантастичний день, дякую всім, хто був з нами, ви найкращі", - написала вона.

Шанувальники адресували знаменитості компліменти.

"Шикарна", "Зірка без білизни, крута", "Яка ж ти класна", "Як Віра Брежнєва розкішна, тільки трохи молодша", "Вогонь, мені б таку жінку!" – захоплено прокоментували підписники.

Нагадаємо, що Еріка у 17-річному віці мала вагу близько 80 кг. Вона вирішила кардинально змінити зовнішність і схудла на 30 кг.

Дівчина у 2013 році пройшла конкурс у шоу "Хочу V ВІА Гру" і стала солісткою колективу – разом із Анастасією Кожевниковою та Мішою Романовою.

Герцег пішла з групи у 2020 році і виступає сольно. Весною артистка стала суддею угорської версії музичного конкурсу X-Фактор.

Нещодавно актриса та співачка Анна Трінчер також зробила пластику грудей. Вона похвалилася новим бюстом у прозорій білизні.