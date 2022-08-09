"Міс Україна Всесвіт" Неплях у крихітному костюмі викликала подив: "Бог все бачить"

Анна Неплях є популярною українською моделлю, яка раніше стала володаркою титулу "Міс Україна 2021", наразі дівчина активно веде Інстаграм.

Популярна українська модель та володарка титулу "Міс Україна 2021" Ганна Неплях, яка з початку війни виїхала з України, нещодавно вирішила повернутися. Дівчина розповіла про те, як вона через стрес набрала багато зайвого і тепер планує набувати форми.

Не обходиться Ганна і без реклами, а також хвастощі з цікавими образами. На цей раз дівчина в образі кокетки-спортсменки покрасувалася на вулиці. На тенісному корті дівчина від душі повеселилася та показала свою фігуру.

Ганна не соромиться бути собою, тому й у мережі спілкується з аудиторією:

«У тенісі найбільше я люблю форму ??» - пише Анна.

У мережі одразу відреагували по-своєму: «Жодного разу не бачила від вас благодійних вчинків». Неплях відреагувала: «Бог все бачить – у когось вчинки, а у когось голосні слова».

Також Ганна вирішила поекспериментувати зі своєю витривалістю та взяла участь у заході з іншими дівчатами, де отримала можливість постояти ногами на цвяхах.

Модель з'явилася перед камерою у легкому рожевому костюмі з короткими шортами, її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу, лише мила посмішка.