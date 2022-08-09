Гвоздєва з "Танців зі зірками" втратила звичну роботу, довелося хапатися за будь-який заробіток: "Я знаходжу роботу..."

Український хореограф та зірка "Танців із зірками" Ілона Гвоздєва відверто розповіла про свій заробіток під час війни.

Танцівниця Ілона Гвоздєва разом зі своїм чоловіком почала будувати власний будинок ще торік. Але вторгнення росії в Україну дещо змінило їхні плани. Будівництво будинку подружжя продовжило, навіть незважаючи на те, що сім'я втратила свій заробіток.

Переможниця "Танців із зірками" в інтерв'ю для Аліни Доротюк розповіла, звідки зараз бере гроші.

Тепер Ілона Гвоздєва хапається за кожну нагоду, щоб заробити. Її чоловік поки що залишився без роботи, однак він самостійно контролює процес будівництва, що дозволяє економити фінанси.

"Я знаходжу роботу, я викладаю дітям, їжджу до університету, на якісь дитячі майстер-класи. Коротше кажучи, я роблю все, де до цього я, можливо, навіть не працювала. Я хапаюся за найменшу нагоду. У мене корона не впала, я працюю в різних статусах, і ми продовжуємо будувати будинок. Тим більше, що чоловік поки не має роботи", – поділилася танцівниця Ілона Гвоздєва .

Варто зазначити, що 19 березня 2022 року, майже через місяць після повномасштабного вторгнення росії в Україну, хореограф разом з дочкою і сином виїхала з України до Угорщини, а потім - до Італії. За словами танцівниці, її чоловік на той час служив у Вінницькій теробороні, але планував повернутися до Києва. 17 травня Ілона Гвоздєва повідомила, що повернулася до України.