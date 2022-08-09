Гвоздєва з "Танців зі зірками" втратила звичну роботу, довелося хапатися за будь-який заробіток: "Я знаходжу роботу..."

Ілона Гвоздьова

Український хореограф та зірка "Танців із зірками" Ілона Гвоздєва відверто розповіла про свій заробіток під час війни.

Танцівниця Ілона Гвоздєва разом зі своїм чоловіком почала будувати власний будинок ще торік. Але вторгнення росії в Україну дещо змінило їхні плани. Будівництво будинку подружжя продовжило, навіть незважаючи на те, що сім'я втратила свій заробіток.

Переможниця "Танців із зірками" в інтерв'ю для Аліни Доротюк розповіла, звідки зараз бере гроші.

Тепер Ілона Гвоздєва хапається за кожну нагоду, щоб заробити. Її чоловік поки що залишився без роботи, однак він самостійно контролює процес будівництва, що дозволяє економити фінанси.

"Я знаходжу роботу, я викладаю дітям, їжджу до університету, на якісь дитячі майстер-класи. Коротше кажучи, я роблю все, де до цього я, можливо, навіть не працювала. Я хапаюся за найменшу нагоду. У мене корона не впала, я працюю в різних статусах, і ми продовжуємо будувати будинок. Тим більше, що чоловік поки не має роботи", – поділилася танцівниця Ілона Гвоздєва .

Варто зазначити, що 19 березня 2022 року, майже через місяць після повномасштабного вторгнення росії в Україну, хореограф разом з дочкою і сином виїхала з України до Угорщини, а потім - до Італії. За словами танцівниці, її чоловік на той час служив у Вінницькій теробороні, але планував повернутися до Києва. 17 травня Ілона Гвоздєва повідомила, що повернулася до України.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."
Вдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до УкраїниВдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до України
"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше
У Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv StageУ Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv Stage
Українка народила у 14 років: у поліції повідомили деталі кричущого випадкуУкраїнка народила у 14 років: у поліції повідомили деталі кричущого випадку
Блок рекламы


Похожие новости
Переможцю "Голосу країни" Лазановському довелося скасувати концерт, без поліції не обійшлося: подробиціПереможцю "Голосу країни" Лазановському довелося скасувати концерт, без поліції не обійшлося: подробиці
Ребрик втратила роботу, телеведуча не стримала смутку: "Клята війна забирає в нас майбутнє"Ребрик втратила роботу, телеведуча не стримала смутку: "Клята війна забирає в нас майбутнє"
"Довелося переписати сценарій": Наталка Денисенко розповіла про долю серіалу "Кріпосна""Довелося переписати сценарій": Наталка Денисенко розповіла про долю серіалу "Кріпосна"
У Європі тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежіУ Європі тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі
Ірина Шейк ризикує втратити роботу в Голлівуді за використання Z-символікиІрина Шейк ризикує втратити роботу в Голлівуді за використання Z-символіки
Вийшла перший день на нову роботу: 22-річна Юлія показала, якою вона була до удару по ТЦ у КременчуціВийшла перший день на нову роботу: 22-річна Юлія показала, якою вона була до удару по ТЦ у Кременчуці
Екс-підопічна Монатика Ліда Лі розповіла про друзів, яких втратила: "На жаль, у мене..."Екс-підопічна Монатика Ліда Лі розповіла про друзів, яких втратила: "На жаль, у мене..."
Український школяр вилаявся на рф і потрапив під суд: матері довелося виправдовуватисяУкраїнський школяр вилаявся на рф і потрапив під суд: матері довелося виправдовуватися
На Львівщині відновлять роботу дитячих садочків
«У Нью-Йорку сім’ї важко жити при доході менше, ніж $200 000 на рік»: Роман Апостол про роботу в Google і життя в США
Последние новости
Подгружаем последние новости