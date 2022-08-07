Кім Кардаш'ян розійшлася зі своїм коханим, стала відома причина: "Через..."

Кім кардашьян, бізнесвумен, скрін

Модель та блогерка Кім Кардаш'ян розійшлася зі своїм бойфрендом Пітом Девідсоном.

Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель та блогерка, яка прославилася завдяки реаліті шоу "Сімейство Кардаш'ян". Знаменитість є однією з найпопулярніших людей в Інстаграмі, оскільки за нею стежать сотні мільйонів фоловерів. Кім, як і безліч світових зірок, підтримала українців та закликала свою величезну аудиторію допомогти Україні, опублікувавши відповідні сторіси.

Відомо, що Кардашьян після розлучення з репером Каньє Вестом зустрічалася з Пітом Девідсоном, успішним американським актором, хоча пара мала досить сильний розрив у віці - 13 років. А сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що пара розійшлася. Про це повідомляє "ЖВЛ" у себе на сторінці в Інстаграм.

Кім кардашьян

"Кім Кардаш'ян розійшлася з Пітом Девідсоном

Їхній роман тривав дев'ять місяців, але закінчився розривом через «незрілість і юний вік» чоловіка. Про це повідомляє CNN джерело, близьке до пари.

«Цього тижня вони мирно розійшлися через відстань та графіку», - зазначило джерело", - було зазначено в публікації.


Артём Батечко, politeka.net





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