"Холостячка" Огневич похвалилася змінами після походу до салону: "Кайф..."
"Холостячка" Злата Огневич показала себе після походу до салону, похвалявшись ефектними змінами у зовнішності.
Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка. Зірка кілька років тому перемогла у проекті "Маска", а минулого року стала головною героїнею шоу "Холостячка". На проекті переміг підприємець Андрій Задворний, але парі не вдалося збудувати стосунки, адже Андрій кинув Злату відразу після зйомок. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.
А цього разу Злата показала, як виглядає після походу до салону. Зірка розвернулася спиною до камери, демонструючи пофарбоване волосся.
"Яке живе та блискуче волосся. Кайф", - написала Огневич.
"Моя довжина венулась. Нарешті. Більше ніяких блондів", - продовжила Злата у свіжому сторісі у своєму Інстаграм.
Варто зазначити, що Злата, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Нещодавно Огневич навіть показувала розстріляне авто, на якому вона їздила виступати Україною.