"Це дуже красиво": Трінчер із нареченим влаштувала екстремальну фотосесію під водою

Анна Трінчер

Відома співачка поділилася неймовірними кадрами з нової фотосесії із нареченим.

Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка кілька місяців тому стала нареченою блогера Олександра Волошина, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася неймовірними кадрами з екстремальної фотосесії.

Як виявилося, Анна та Олександр влаштували незвичайну зйомку під водою, і, судячи з знімків, вийшло просто чудово. Перед камерою співачка позує у вузькому червоному купальнику, а на деяких кадрах ще з накидкою. Наречена артистка постановки в темних штанах. Виглядають ці фото просто чудово, схоже, пара здорово попрацювала, щоб затримати подих і ще й позувати фотографу.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Ну це просто розрив серця. Дякую, коханий, за такі неймовірні емоції. Яка найбільше сподобалася?" Шанувальники відразу почали коментувати нові знімки артистки з її коханим: "Не вистачає слів", "Неймовірно", "Шикарні фото", "Вау, дуже крута фотосесія", "Нереально красиві", "Краса", "Дуже красиво", "Які добрі фотки", "Шикарні", "Це дуже красиво", "Як красиво", "Ідеальні", "Це дуже класно".


Галина Струс, politeka.net





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