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2022-08-04
Названо дату виходу сиквелу «Джокера» з Хоакіном Феніксом
Прем'єра фільму відбудеться за два роки.
"Джокер 2" вийде у 2024 році© Warner Bros
Студія Warner Bros. назвала дату виходу фільму "Джокер 2", головну роль у якому зіграє Хоакін Фенікс. Як повідомляє
Таким чином, між виходами двох частин фільму пройде п'ять років. Оригінальний «Джокер» з Феніксом вийшов у 2019 році, його касові збори перевищили один мільярд доларів. Він став першим фільмом з рейтингом R, якому це вдалося.
Фаїна Вауліна, ZN.ua