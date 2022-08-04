Названо дату виходу сиквелу «Джокера» з Хоакіном Феніксом

Прем'єра фільму відбудеться за два роки.

Названо дату виходу сиквелу «Джокера» з Хоакіном Феніксом
"Джокер 2" вийде у 2024 році
© Warner Bros

Студія Warner Bros. назвала дату виходу фільму "Джокер 2", головну роль у якому зіграє Хоакін Фенікс. Як повідомляє The Hollywood Reporter, драма Тодда Філліпса вийде на екрани 2024 року.

Таким чином, між виходами двох частин фільму пройде п'ять років. Оригінальний «Джокер» з Феніксом вийшов у 2019 році, його касові збори перевищили один мільярд доларів. Він став першим фільмом з рейтингом R, якому це вдалося.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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