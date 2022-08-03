"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше

У Московській області горить величезний склад інтернет-магазину Ozon.

Площа пожежі швидко збільшується і зараз становить 25 тисяч квадратних метрів.

Про постраждалих поки що не повідомляється, весь персонал евакуйовано.

Тим часом у мережі з'являється все більше кадрів з місця НП, на яких можна побачити величезний стовп чорного диму та полиці, що палають з товаром.

За словами очевидців, уже обвалилася частина даху.

«Палять багато», «Головне, щоб дощ не пішов», «Ай, як гарно», «Ууууу скільки людей не дочекається своїх замовлень», «Паходу почали імпортно замінювати протипожежні системи», - коментують у мережі кадри пожежі.

Ozon - найстаріший російський універсальний інтернет-магазин. Торгує понад 80 млн. товарних найменувань, у тому числі книгами, технікою, мультимедійними іграми, ювелірними виробами, парфумерією та багатьма іншими товарами.

11 квітня 2022 року генеральний директор компанії Ozon Олександр Шульгін залишив свою посаду і вийшов з ради директорів на тлі персональних санкцій.