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2022-08-02
Кількість загиблих через повені в американському штаті Кентуккі зросла до 37
Сотні людей залишаються зниклими безвісти.
© Getty Images
В американському штаті Кентуккі продовжують вирувати руйнівні повені. Щонайменше 37 людей загинули. Про це повідомляє
Серед загиблих від стихійного лих щонайменше шестеро дітей, четверо з яких віком від одного до восьми років з однієї сім’ї.
Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що кількість загиблих продовжить зростати, оскільки сотні людей залишаються зниклими безвісти. Понад 12 тисяч домогосподарств – без електрики, сотні приватних і комерційних будинків затоплені.
Юлія Лавришин, ZN.ua