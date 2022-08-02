Кількість загиблих через повені в американському штаті Кентуккі зросла до 37

В американському штаті Кентуккі продовжують вирувати руйнівні повені. Щонайменше 37 людей загинули. Про це повідомляє BBC .

Серед загиблих від стихійного лих щонайменше шестеро дітей, четверо з яких віком від одного до восьми років з однієї сім’ї.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що кількість загиблих продовжить зростати, оскільки сотні людей залишаються зниклими безвісти. Понад 12 тисяч домогосподарств – без електрики, сотні приватних і комерційних будинків затоплені.