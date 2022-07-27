Чоловік спалив 10 квартир через шкідливу звичку: кадри масштабного НП у Києві

У Києві повідомили підозру чоловікові, який курив на балконі і спалив 10 квартир.

Про це повідомляє прес-служба міської пркоуратури.

“За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру киянину за фактом порушення правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 270 КК України)” — йдеться в дописі.

Згідно з матеріалами слідства, 24 липня 2022 року мешканець квартири, розташованої на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у Дніпровському районі міста Києва, під час паління на балконі необережно кинув недопалок на підлогу поруч з текстильними матеріалами. Не переконавшись, що недопалок погас, чоловік вийшов з балкону та пішов спати.

Через кинутий недопалок на балконі розпочалася пожежа, яка швидко розповсюдилася на верхні поверхи та призвела до загоряння 10 квартир у будинку. Мешканка однієї з них, рятуючись від полум’я, вистрибнула з вікна 3 поверху та отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Матеріальні збитки, завдані мешканцям будинку, складають близько 1,5 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.