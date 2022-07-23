У США у двох дітей діагностовано віспу мавп

За словами медиків, вони здорові та отримують лікування

У п’ятницю представники охорони здоров’я повідомили, що у двох дітей у США діагностовано віспу мавп, повідомляє АР.

Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань, один – малюк у Каліфорнії, а інший – немовля, яке не є резидентом США, але пройшло тестування у Вашингтоні.

За словами медиків, вони здорові та отримують лікування. Як вони підхопили хворобу, розслідується, однак чиновники вважають, що це сталося через побутові контакти.

Інші подробиці не розголошуються.

Окрім двох педіатричних випадків, представники охорони здоров’я заявили, що їм відомо про принаймні вісім жінок серед понад 2800 випадків у США, про які наразі повідомляється.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що у світі зафіксовано 3 200 випадків зараження віспою мавп у 48 країнах, інформує ZN.ua.

Виконавчий директор Коаліції з інновацій у галузі готовності до епідемій (CEPI) Річард Хатчетт заявив про те, що вже існують дві ефективні вакцини проти віспи мавп. Це вакцини, які захищають від звичайної віспи. Обидва збудники належать до однієї групи та досить близькі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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