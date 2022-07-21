«Білий» квиток: де його отримати та чи мобілізують з ним до армії

У «білому» квитку вказується категорія придатності особи до військової служби, інформує ZN.ua.

«Білий» квиток: де його отримати та чи мобілізують з ним до армії
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Через російське вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Але існують деякі категорії осіб, що звільняються від служби в армії. «Білий» квиток видається військово-лікарською комісією (ВЛК) із визначенням категорії придатності особи до військової служби.

Що таке «білий» квиток та де його отримати

Військовий квиток – це документ, у якому прописана придатність/непридатність людини до служби. Висновки про ступінь придатності/непридатності призовника роблять фахівці військово-лікарської комісії.

«Білий» квиток – це розмовне визначення військового квитка для тих осіб, які не придатні до військової служби за станом здоров'я та/або з інших причин не служили в армії.

Які є категорії у «білому» квитку

У цьому документі може бути вказана одна з наступних категорій:

  • обмежено придатний до військової служби;
  • непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;
  • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Нюанс полягає в тому, що у воєнний час чоловіки, які потрапили під першу і другу категорію, можуть бути призвані в армію для служби в тилу, пише «УНІАН».

Від мобілізації звільняються лише ті чоловіки, які мають у «білому» квитку третю категорію – непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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