Jerry Heil показала, як змінилася її зовнішність за шість років: фото до популярності і зараз

Jerry Heil показала, як змінилася її зовнішність за шість років: фото до популярності і зараз

26-річна співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) показала своїм шанувальникам, як змінилася за шість років.

Як пише Politeka.net, перспективна українська співачка Яна Шемаєва, більш відома як солістка гурту Jerry Heil, запропонувала фанатам порівняти два знімки, один з яких зроблений шість років тому, а інший – зараз. Фотоколаж артиску розмістила у себе в Інстаграмі в розділі сториз.

Зірка запостила знімок до популярності, зроблений у 20 років та сучасний, на якому їй 26 років.

"А що змінилося?", - запитала Яна.

До свого питання додала темний смайл, який очевидно означає, що зірка не дуже рада таким змінам.

Фанати не змогли відреагувати, тому що коментарі у цьому розділі недоступні.

Джеррі Хейл, Jerry Heil

 


Ирина Юрченко, politeka.net





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