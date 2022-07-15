Олег Скрипка розповів, як десять хвилин часу врятували його від російських ракет у Вінниці

14 липня Росія завдала ракетного удару по центру Вінниці. Відомо про 21 загиблого, серед яких троє дітей. Госпіталізовано 52 особи, серед них 4 дітей. 34 особи перебувають у тяжкому стані. Загалом по допомогу до медичних закладів звернувся 91 постраждалий.

Український виконавець, лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, що від можливої загибелі у Вінниці його вратували лічені хвилини. Артист опублікував пост в Instagram, у якому написав, що 14 липня якраз мав відбутися концерт з його участю у цьому місті. Він зустрівся з організаторами заходу в центрі, куди і потрапила ракета. Але, на щастя, за 10 хвилин до авіаудару Скрипка звідти поїхав, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/o.skrypka

"Сьогодні мав відбутися наш концерт на підтримку України в місті Вінниця..Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається в кожному місті, в яке ми приїзжаємо з благодійними концертами. Ми мали зустріч із організаторами заходу в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу…", - поділився подробицям музикант.

Фото: instagram.com/o.skrypka

Артист додав, що поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї військової бази, ми бачимо своїми очима реальність їх "рятівної спецоперації". Також він написав, що ракетні удари окупантів потрапили до паркування поблизу Будинку побуту "Ювілейний" та частково зруйнували медично-діагностичний центр:

"Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї воєнної бази, ми бачимо на власні очі реальність їх "рятівної спецоперації" - 20 загиблих та 90 поранених. Ракетні удари рашистів по Вінниці влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний" та частково зруйнували медично-діагностичний центр. Світла пам‘ять всім загиблим… Не забудемо, ніколи…".

Фото: instagram.com/o.skrypka

Фото: instagram.com/o.skrypka


Любов Блажко, Апостроф





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