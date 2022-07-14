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2022-07-14
У Києві зник 10-річний хлопчик: прикмети та фото
У Києві десятирічний хлопчик 13 липня пішов з дому в Деснянському районі та зник. Станом на 14 липня його місцезнаходження залишається невідомим.
Про це повідомляє поліція Києва, інформує
Поліція розшукує зниклого хлопчика – Савенка Богдана Валентиновича, який народився 14 листопада 2011 року.
Прикмети дитини:
- зріст близько 130 см,
- худорлявої статури,
- волосся темне коротке,
- карі очі,
- смаглява шкіра.
У день зникнення хлопчик був одягнений у бордові піжамні штани, чорні капці, темну футболку чи кофту.
Всіх, кому щось відомо про те, де він може перебувати, просять повідомити поліцію за номером телефону 102.
Олена Руденко, Апостроф