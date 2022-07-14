У Києві зник 10-річний хлопчик: прикмети та фото

У Києві десятирічний хлопчик 13 липня пішов з дому в Деснянському районі та зник. Станом на 14 липня його місцезнаходження залишається невідомим.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Апостроф .

Поліція розшукує зниклого хлопчика – Савенка Богдана Валентиновича, який народився 14 листопада 2011 року.

Прикмети дитини:

зріст близько 130 см,

худорлявої статури,

волосся темне коротке,

карі очі,

смаглява шкіра.

У день зникнення хлопчик був одягнений у бордові піжамні штани, чорні капці, темну футболку чи кофту.

Всіх, кому щось відомо про те, де він може перебувати, просять повідомити поліцію за номером телефону 102.