"Дизель шоу" після низки скандалів розбурхали кадрами з Булітко: "Коли очікуєш побачити..."

"Дизель шоу" намагається відволікти увагу глядачів після гучного скандалу з невиплатою зарплат співробітникам, а також звинувачень зі сторони сестри покійної Марини Поплавської.

На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розмістили фрагмент скетчу на пікантну тему. Героїні Вікторії Булітко, Юлії Мотрук та Яни Глущенко прийшли на кастинг танцівниць у клуб, менеджера якого зіграв росіянин Сергій Писаренко.

"Коли очікуєш побачити на пілоні у своєму клубі тендітних, звабливих і пластичних дівчаток, а натомість отримуєш дерев’яну вчительку ?‍?, дивакувату медсестру ?‍??, доярку з Бердичева та бабусю... ?? на своїх колінах ? Такого кастингу не бачив жоден суддя жодного талант-шоу та навіть менеджер стриптиз-клубу, куди прийшли влаштовуватися наші героїні", — сказано в підписі до ролику.





"Цей номер підкорив увесь зал Палацу «Україна» ? Глядачі не могли стримати сліз від сміху ?", — хизуються представники "Дизель шоу".

Відзначимо, раніше контентмейкер Микола Федосенков висунув "Дизель Студіо" претензії щодо невиплати зарплат співробітникам. Єгор Крутоголов у відповідь накинувся на екс-працівника зі звинуваченнями, зневажливо називаючи його "хлопчиком", а також "пройшовся" по Ксенії Мішиній, яка втрутилася в конфлікт.

Пізніше сестра покійної Марини Поплавської заявила, що керівництво «Дизелів» організувало для актриси пишний похорон, але фактично та сама їх собі і сплатила – грошима, які не виплатили її сім'ї.