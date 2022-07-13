З'ясувалося, де зараз перебуває і чим займається Олег Винник: "звернувся до лікарів..."

Олег Винник

Олег Винник справді проходить лікування і зараз живе за кордоном.

Про те, що насправді відбувається із відомим співаком, розповіла в інтерв'ю ТСН.ua його адвокат.

Вона нагадала, що вже понад 20 років Винник живе за кордоном. Зараз він знаходиться в Берліні, де дійсно проходить лікування. Проблеми зі здоров'ям у співака виникли ще до війни: він був змушений скасувати кілька концертів.

Відомо, що Винник звернувся за допомогою до європейських лікарів і зараз продовжує лікування після нових загострень. Про те, на що саме хворий співак, його адвокат не розповіла.

олег винник

При цьому вона виявила, що весь цей час Винник активно допомагає українським захисникам. Як стало відомо, через свій благодійний фонд «Вовчиця» артист закуповує та відправляє на фронт автомобілі для ЗСУ.

За словами адвоката, Винник особисто займається пошуком авто та стежить за процесом їхнього відправлення.

«Публічно Олег Винник нічого не говорить про своє волонтерство, засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресора до України та не бажає піаритися під час біди. Виконавець ще з 2014 року посідає чітку позицію», - йдеться у матеріалі зі слів адвоката співака.

Зазначимо, що про місцезнаходження Винника ходило багато чуток. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співак записав одне відео, в якому засудив росіян, після чого повністю зник із медійного простору. При цьому кілька разів з'являлася інформація про те, що виникли проблеми зі здоров'ям.


Дарья Волкова, politeka.net





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