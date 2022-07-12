На Київщині затримали підпільних продавців зброї

У Київській області Служба безпеки України затримала торговців зброєю, які видавали себе за представників правоохоронних органів.

Співробітники СБУ під час затримання задокументували факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 і 3 тис. набоїв до них. За такий арсенал зловмисники намагались отримати 20 тис. дол.

Загалом у затриманих вилучено 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та більше 6 тис. набоїв.

Також під час обшуків у них виявили фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї, а також засоби зв’язку та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

“Наразі за матеріалами української спецслужби, організаторам угруповання повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - зазначили в СБУ .