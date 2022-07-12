Життя обов'язково переможе: у мережі показали зворушливі фото з Ірпеня

У соцмережах з'явилися символічні фото зі звільненого від російських окупантів Ірпеня Київської області, інформує Апостроф.

Кадри опублікував Telegram-канал "Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель".

“Життя обов'язково переможе! Ірпінь, вул. Паламарчука після прильоту”, – йдеться у повідомленні.

На знімках видно, що з ями на асфальті, що залишилася від попадання ворожого снаряда, пробилася рослина. Усього кілька зелених листочків, але який у цьому символізм!

На останньому кадрі краще видно вулицю, де з'явився той самий паросток – люди йдуть пішки, їдуть велосипедами. Дивлячись на цю мирну картину, важко уявити весь той жах, який діявся тут ще зовсім недавно.

Водночас у місті – безліч зруйнованих будинків, які просто не потрапили до об'єктива.


Маргарита Лепс, Апостроф





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