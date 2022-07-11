«Раша, гудбай»: Verka Serduchka & Band виступить з благодійним концертом у Києві

Концерт відбудеться просто неба у Osocor Residence

«Раша, гудбай»: Verka Serduchka & Band виступить з благодійним концертом у Києві

В п'ятницю, 22 липня, в Києві відбудеться благодійний концерт Verka Serduchka на головній сцені Osocor Residence під відкритим небом. Увесь прибуток з проданих квитків буде передано у благодійні фонди на допомогу у відбудові постраждалих регіонів України.

Verka Serduchka & Band – це суміш гумору, запальних пісень та яскравого шоу. Андрій Данилко (Verka Serduchka) на початку війни висловив свою позицію щодо агресії росії та нещодавно разом зі своєю командою підтримав українських військових, медиків і волонтерів виступом у київському метро. Також Verka Serduchka & Band взяли участь у благодійному телемарафоні Embrace Ukraine в Амстердамі, на якому збиралися кошти на допомогу Україні.

На вечорі в Osocor Residence гостей чекатиме нова інтерпретація відомої скандальної пісні Dancing Lasha tumbai, з якою Verka Serduchka посіла 2 місце на «Євробаченні» у 2007 році. Після повномасштабного вторгнення Андрій Данилко замінив слова приспіву, і тепер пісня має офіційну назву Dancing Russia goodbye.

Вперше дана версія прозвучала в Амстердамі, після виступу Verka Serduchka поділилася з журналістами: «Я ніколи не співала «Раша гудбай». Тільки «Лаша». Але тепер лише так і це ще м'яко кажучи». Також звучатимуть інші відомі хіти, які вже стали народними.

Придбати квитки можна на сайті.


Елеонора Журавльова, ZN.ua





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