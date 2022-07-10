Трагічно закінчилися пошуки 6-річної дитини на Дніпропетровщині: "У зв'язку із виникненням нових..."

У Дніпропетровській області припинили пошуки зниклого 6-річного Василька Подкуйка.

Дитину знайшли мертвою. Про це повідомляється на сторінці волонтерської групи "Пошук зниклих дітей".

"Важкий день! Пошук малюка призупинений, у зв'язку з виникненням нових обставин. Ми зробили все, що могли. Пошук зупинено, до з'ясування", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, хлопчика знайшли мертвим. У коментарях під дописом додається, що дитину могли вбити. Поки що на сайті поліції офіційної інформації з цього приводу немає.

Відзначимо, дитина зникла ввечері 7 липня у селі Проточі Царичанського району.

До розшуку 6-річного Василя було залучено близько 200 поліцейських різних служб, пошуково-рятувальний кінологічний загін «Антарес», волонтери, місцеві жителі. Правоохоронці прочісували ліс, обстежували берег річки, поступово розширюючи територію пошуку.