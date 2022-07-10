15 людей загинули в ПАР внаслідок стрілянини в барі

Щонайменше 15 людей загинули внаслідок стрілянини в барі південноафриканського міста Йоганнесбурга, в районі Соуето. Ще кілька людей перебувають у лікарні у критичному стані, повідомляє ВВС .

Група бойовиків, озброєних гвинтівками та 9-мм пістолетами, увійшла в таверну Orlando East вранці в неділю і почала безладно стріляти по відвідувачах, після чого зникла з місця події на білому мікроавтобусі.

Мотиви нападу та особи злочинців встановлюються. Начальник поліції провінції Гаутенг генерал-лейтенант Еліас Мавела заявив, що стрілянина, схоже, була холоднокровним нападом на невинних відвідувачів таверни.

За попередніми даними, жертвам було від 19 до 35 років.

Ще чотирьох людей було вбито в результаті стрілянини в іншій таверні в південно-східній провінції Квазулу-Натал.