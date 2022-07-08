У США колишній чоловік застрелив українську іммігрантку, без мами залишилось троє дітей: деталі трагедії

У місті Ліг-Сіті американського штату Техас жертвою домашнього насильства стала 43-річна українська іммігрантка Юлія Дикіна-Джеймс. Жінка з-за кордону активно допомагала українській армії, організовувала акції на підтримку України та збирала кошти для ЗСУ, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Obozrevatel.

Інформація про загибель Юлії стала ширитися у соцмережах: слова скорботи пишуть її українські друзі.

"Її любили всі, хто з нею зустрічався, вона дбала про своїх дітей та свою спільноту і пишалася тим, що вона американка українського походження. У неї було величезне серце. , в яку міг уміститися цілий світ, вона мріяла про космос і заразливо посміхалася. Вона була відданою, граціозною, енергійною і незабутньою... У неї залишилося троє дітей, батьки, брат та його сім'я, яким її дуже не вистачатиме”, - повідомила її родичка.

Про смерть написав також генерал Дмитро Марченко, наголосивши, що вона була справжньою патріоткою.

"... загинула Юлія Дикіна, це велике горе особисто для мене. Це горе для України, тому що загинув великий патріот. Це горе для батьків, тому що загинула найкраща дочка, це горе для дітей, тому що загинула найкраща та улюблена мама", - написав він.

Зазначається, що Юлія жила в Америці, ще з 2014 року, працювала у NASA, організовувала міжнародні конференції, пов'язані з космосом. Активно допомагала українським військовим та постраждалим у війні.

У травні 2022 року офіційно розлучилася зі своїм 64-річним чоловіком Кентом Джеймсом, однак подружжя продовжувало жити в одному будинку. 6 липня він її застрелив і сам покінчив з життям. Що стало причиною - невідомо.

Без мами та тата залишилися троє дітей. Доньку втратили літні батьки Юлії, яких вона на початку війни забрала у США.

Відомо, що ще в суді Юлія скаржилася, що Кент їй погрожує, але її слова не взяли до уваги, чоловікові не забороняли наближатися до неї.

Дружина брата організувала збір коштів для підтримки малолітніх дітей загиблої.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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