Укриття не врятувало: обірвалося життя відомої моделі, яка стала на захист України

Вона брала участь у гуманітарних місіях у всьому світі.

В Україні загинули троє добровольців із Бразилії, які боролися із російськими окупантами. Одна з них — колишня бразильська модель і снайперша Таліта До Валле. Про це повідомляє видання BBC .

Вона загинула внаслідок російського ракетного удару по Харкову. Це сталося через три тижні після того, як вона приєдналася до боротьби проти окупантів.

Таліта приєдналася до захисників України як доброволець та працювала у структурах, які забезпечують ЗСУ. Попередньо, в момент удару, вона ховалася в укритті разом з іншим бразильським добровольцем, колишнім військовослужбовцем Дугласом Буріго.

Внаслідок ворожого удару в бункері почалася пожежа. Жінка задихнулася від диму. 40-річний Буріго теж помер: він повернувся до укриття, щоб знайти Таліту та спробувати її врятувати.

Таліта до Валлі було 39 років, вона брала участь у гуманітарних місіях у всьому світі, а раніше воювала проти ІДІЛ в Іраку. У молодості вона працювала моделлю та актрисою, рятувала тварин. Тоді вивчала в університеті право.

Брат Таліти Тео Родріго Вієра назвав її героїнею, покликаною рятувати життя та брати участь у гуманітарних місіях. Він також пояснив, що в Україні його сестра працювала не лише снайпером, а й рятувальником, відповідала за прикриття ЗСУ під час настання російських військ.