Під Києвом чоловік жорстко поплатився за порушення комендантської години: фото

У Броварах порушник комендантської години нарвався на патруль, тепер він знаходиться у місцевій лікарні з простріленими ногами.

Про це повідомляють місцеві групи у соціальних мережах.

На Київщині в період комендантської години цей період суворо заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях. Незважаючи на це, приблизно о першій ночі бійці броварської тероборони побачили на вулиці чоловіка, який на вимогу зупинитися почав тікати. Після цього представник ТРО вистрілив у його бік з автомата Калашнікова і влучив у ноги.

За інформацією поліції, порушником виявився місцевий житель 1988 року народження, який розшукується за крадіжку, інформує Апостроф.


Інна Погрібна, Апостроф





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