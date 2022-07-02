Новостей.COM ⇒
2022-07-02
Під Києвом чоловік жорстко поплатився за порушення комендантської години: фото
У Броварах порушник комендантської години нарвався на патруль, тепер він знаходиться у місцевій лікарні з простріленими ногами.
Про це повідомляють місцеві групи у соціальних мережах.
На Київщині в період комендантської години цей період суворо заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях. Незважаючи на це, приблизно о першій ночі бійці броварської тероборони побачили на вулиці чоловіка, який на вимогу зупинитися почав тікати. Після цього представник ТРО вистрілив у його бік з автомата Калашнікова і влучив у ноги.
За інформацією поліції, порушником виявився місцевий житель 1988 року народження, який розшукується за крадіжку, інформує
Інна Погрібна, Апостроф