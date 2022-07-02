Під Києвом чоловік жорстко поплатився за порушення комендантської години: фото

У Броварах порушник комендантської години нарвався на патруль, тепер він знаходиться у місцевій лікарні з простріленими ногами.

Про це повідомляють місцеві групи у соціальних мережах.

На Київщині в період комендантської години цей період суворо заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях. Незважаючи на це, приблизно о першій ночі бійці броварської тероборони побачили на вулиці чоловіка, який на вимогу зупинитися почав тікати. Після цього представник ТРО вистрілив у його бік з автомата Калашнікова і влучив у ноги.