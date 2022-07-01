Мобілізація в Україні: з якими хворобами не призивають до армії

В Україні запровадили загальну мобілізацію через вторгнення Росії. У період дії воєнного стану не можуть призвати до армії осіб, які мають деякі хвороби. Перелік захворювань прописаний у законі «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».

Хто є придатними та обмежено придатними до служби у мирний та воєнний час

Від призову та військової служби звільняються громадяни, які мають важкі патології, серед яких: відсутність кінцівки, сліпота, глухота, розумова відсталість, шизофренія.

Також є перелік захворювань, які можуть тимчасово чи довічно звільнити призовника від військової служби не лише у мирний час, але й під час дії воєнного стану.

Хвороби органів зору

Умовно непридатними у воєнний час вважаються ті, хто має серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах. Якщо патологія не супроводжується зниженням зору або порушенням рухової функції зорового апарату, то особа вважається придатною до служби в армії не тільки у військовий, але й мирний час.

Вагомим приводом для відмови у проходження військової служби також є:

прогресуюче зниження зору;

відшарування або розрив сітківки;

глаукома обох очей;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука, що супроводжуються диплопією;

короткозорість (далекозорість) одного ока, якщо один з меридіанів перевищує 12,0 діоптрій або є астигматизм з різницею рефракції у двох основних меридіанах вище 6,0 діоптрій, виявлено зниження гостроти зору одного ока менше ніж 0,1 або око зовсім не бачить;

повністю відсутнє очне яблуко, а гострота зору другого ока нижче 0,3 діоптрії або гострота зору на обох очах менше 0,2 діоптрії.

Хвороби органів слуху

Не підлягають мобілізації особи, які страждають на стійку, повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту, що мають виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра.