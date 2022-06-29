Українка отримала повістку і прийшла до військкомату: "Кажуть, що не розуміють, як так вийшло"

Українка отримала повістку і прийшла до військкомату: "Кажуть, що не розуміють, як так вийшло"

Тернополянка отримала повістку просто на вулиці, бо порушила комендантську годину. Жінка таки з'явилася у зазначений час до військкомату.

Як передає "20 хвилин", Вікторія перебувала на вулиці о 23:05 оскільки чекала на авто, щоб поїхати додому. Однак, у цей час у місті уже розпочалася комендантська година. Замість профілактичної бесіди чи штрафу, патруль вручив жінці повістку до військкомату.

Чоловіки були у військовій формі, а документ, який їй вручили, був з печаткою та з підписом начальника Тернопільського об'єднаного міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Вікторія — вчителька історії за освітою, не є військовозобов'язаною. За її словами, чоловік та батько вже захищають країну у складі ЗСУ.

Однак, перечити Вікторія не стала та 28 червня прибула до військкомату.

"Я хвилювалася, але розумію, що порушила закон, бо була на вулиці у комендантську годину. Тому мусила прийти та показатися",– розповіла Вікторія.

Жінка каже, що співробітники військкомату, були шоковані, коли побачили її, перепросили і відпустили.

"Кажуть, що не розуміють, як так вийшло. Попросили вибачення та сказали, що більше такого не повториться і відпустили. Більше я питань не задавала", – пригадала Вікторія.

Також у військоматі забрали повістку, яку їй видали в патрулі напередодні.


Алексей Ионов, politeka.net





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