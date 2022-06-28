В Україні знімають перший художній фільм про повномасштабну війну з Росією – про що він

З початком повномасштабного вторгнення РФ кіновиробництво в Україні зупинилося. Ситуація стала буквально кризовою. Проте автори проекту "День, коли я зустрів Спайдермена" знайшли ресурси та можливості, щоб реалізувати художній фільм, запуск якого відбувся на початку травня, а зйомки тривають і зараз – у Львові, Києві та інших містах.

Mamas Production розпочав зйомки художньої картини "День, коли я зустрів Спайдермена", яка є спільним проектом Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) та AMO Pictures. Це перші зйомки повнометражного фільму на території нашої держави з початку повномасштабної російської агресії. Стрічка познайомить глядача з історією волонтерки, яка відкриває у собі надприродні здібності та рятує майбутнє хлопчика з Бучі. Детальніше про це розповідається на сторінці ОУП у Facebook.

Фото: facebook.com/oupdocumentary

"Хтось знає історію школяра Пітера Паркера, який став Спайдерменом. Хтось чув про мільярдера Брюса Вейна, який одягнув костюм Бетмена. Ми розкажемо історію волонтерки Каті, яка відчула у собі суперсилу", - розповів автор ідеї та со-продюсер фільму Антон Скрипець.

Фото: facebook.com/oupdocumentary

"Першими в Україні взятися за ігрове кіно, в умовах війни, стало справжнім викликом для ОУП, яка була націлена на зйомки документального кіно, в першу чергу! Коли Антон прийшов з цією жорсткою, але водночас дуже ліричною історією, мені здалося божевіллям почати зйомки художнього фільму. Але з кожним днем обговорення незвичайного формату фільму, з кожним днем написання сценарію, впевненості ставало все більше. А коли проектом зацікавилися наші партнери з AMO Pictures, стало очевидним, що проект вже на етапі сценарію не залишає байдужим. Варіантів не залишилось – тільки запуск!" - сказала співзасновниця ОУП та Mamas Production Алла Липовецька.

Фото: facebook.com/oupdocumentary

Великий відеопродакшн AMO Pictures виступає головним партнером. "Нам цікаво підтримувати українське кіно. Ми давно прагнули цього, і старт виробництва фільму вдало збігся з нашими планами. Наш продакшн AMO Pictures - основний партнер проекту. Ми інвестуємо у фільм, допомагаємо зі зйомками та ділимося експертизою в дистрибуції на онлайн-сервіси Youtube та Facebook у західних країнах. Проект зацікавив, в першу чергу, сценарієм, режисером і професіоналами, які готові зібратися і робити якісні речі в нашій країні. Фільм має дуже нестандартний формат і, до всього, це перший художній фільм про широкомасштабну війну 2022 року. А ми, як компанія креативного сектору, віримо, що наша нація має зображувати свої проблеми не лише через документальну призму, а й через переживання та емоції, які дозволяє відчути інструментарій художнього кіно", - говорить операційний директор компанії Анатолій Дудінський.

Фото: facebook.com/oupdocumentary

Автори фільму особливу увагу приділяють унікальному формату, який вони обрали для своєї історії, і кажуть, що такого в Україні ще не було. Вони обіцяють незвичні рішення не тільки для українського, але й для світового кінематографу, інформує Апостроф .

"Ще на етапі сценарію, разом з Антоном, ми багато обговорювали нюанси формату, в якому вирішили розказати нашу історію. Нам хотілося щоб фільм відгукнувся кожному, тому будемо говорити з глядачем зрозумілою йому мовою. Артхаусні прийоми виразності відкинули подалі!", - коментує режисерка фільму Єва Стрєльнікова.

Фото: facebook.com/oupdocumentary

У фільмі зіграють Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Олеся Жураківська, Катерина Кістень та інші.

Реліз фільму "День, коли я зустрів Спайдермена" заплановано на осінь 2022 року. Прем'єра фільму очікується на стрімінгових платформах, фестивалях, телеканалах а також у кінотеатрах.