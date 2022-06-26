Ракетний удар по Києву: став відомий стан пораненої дитини

В результаті ракетних ударів, які нанесли російські окупанти по Шевченківському району Києва зранку 26 червня, під завалами опинилася 7-річна дівчинка. Наразі вона знаходиться в НДСЛ "Охматдит" після операції, у стабільному стані. Кількість постраждалих зросла до шістьох людей.

Про це повідомляє пресслужба НДСЛ "Охматдит" у Facebook.

Вранці дівчинку привезли на "швидкій" з мінно-вибуховими травмами середнього ступеня тяжкості. На момент попадання ворожих ракет у житловий будинок, дитина перебувала вдома з батьком та матір'ю. Внаслідок обстрілів вона опинилася під завалами. Рятівники дістали дівчинку звідти та доставили у свідомості до спеціалістів з лікарні "Охматдит", де її прооперували.

Лікарі встановили багато ран на тілі дівчинки, а також забиття та садна. Наразі вона у стабільному стані, її життю нічого не загрожує.

Фото: facebook.com/ndslohmatdyt

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, наразі продовжуються рятувально-пошукові роботи в житловому будинку, куди потрапив снаряд. Відомо, що одна людина загинула, ще шестеро - отримали поранення.

Крім 7-річної дівчинки, було госпіталізовано ще троє жителів міста. Дві людини обійшлися легкими травмами, тому їх лікуватимуть амбулаторно.

Фото: facebook.com/ndslohmatdyt

Фото: facebook.com/ndslohmatdyt

Фото: facebook.com/ndslohmatdyt

Фото: facebook.com/ndslohmatdyt