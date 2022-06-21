Монатік розкрив, чому не хоче перекладати свої російськомовні пісні: "Витрачати час на минуле..."

Дмитро Монатік не планує займатися перекладом своїм пісень.

Про це співак, який минулого року удостоївся звання Заслужений артист України, розповів в інтерв'ю славі Дьоміну, пише Politeka.net.

Під час бесіди Дьомін звернув увагу на те, що після повномасштабного вторгнення в Україну багато артистів зайнялися перекладом своїх пісень з російської мови на українську.

Монатік, репертуар якого в основному складається якраз з російськомовних композицій, зізнався, що не планує робити те ж саме.

"Я не буду перекладати свої пісні. Вони були написані тоді, в той час, вони подарували багато хороших, правильних емоцій. Там пісні про мрії, про надію на світле майбутнє. Витрачати час на минуле, мені здається, сьогодні не варто. Потрібно витрачати час на майбутнє і створювати щось нове", - поділився своїм баченням Монатік.

Він заявив, що вкладав у свої пісні всю душу і досі їх любить.

При цьому співак заявив, що після початку повномасштабної війни він виступає тільки з новими піснями, написаними вже після вторгнення. За його словами, старих російськомовних пісень від нього вимагають самі слухачі.