Дружина Мессі вразила фігурою в бікіні - важко повірити, що в неї троє дітей

Лео Мессі та Антонелла Рокуццо вирушили до Іспанії, щоб приємно провести час разом із друзями. Один із найуспішніших футболістів світу орендував розкішну яхту, щоб пострибати з борту та поніжитися на сонці.

Дружина Мессі вразила фігурою в бікіні: важко повірити, що в неї троє дітей

Папараці підловили зіркову пару на іспанському острові Ібіца. У кадр Мессі потрапив у коротких квітчастих шортах, похвалившись своєю фізичною формою та численними татуюваннями. Проте вся увага була прикута до його 34-річної дружини.

Мініатюрна дівчина на зріст всього 157 сантиметрів може похвалитися приголомшливою фігурою. Антонелла Рокуццо народила зірці футболу трьох синів та виглядає як молода дівчина. У неї ідеальні форми, красиві підтягнуті ноги, руки, пружні сідниці та груди, плоский живіт, кубики преса, а також шовковиста шкіра без вад.

Дружина Мессі вразила фігурою в бікіні: важко повірити, що в неї троє дітей
Дружина Мессі вразила фігурою в бікіні: важко повірити, що в неї троє дітей
Пара виховує 9-річного Тьяго, 6-річного Матео та 4-річного Чіро.
Дружина Мессі вразила фігурою в бікіні: важко повірити, що в неї троє дітей
В особистому Інстаграм-акаунті дружина Мессі також поділилася фотографіями з того дня на яхті. На фото вона позувала в тому самому роздільному купальнику блакитного кольору.
Дружина Мессі вразила фігурою в бікіні: важко повірити, що в неї троє дітей
І що найголовніше – на особистих фото та на знімках папараці Антонелла зовсім не відрізняється. Футболісту дуже пощастило з такою красунею дружиною, якій немає потреби фотошопити свої знімки, адже вона виглядає ідеально.
Дружина Мессі вразила фігурою в бікіні: важко повірити, що в неї троє дітей
Нагадаємо, відома співачка Шакіра пішла від футболіста Жерара Піке через його численні зради.


Анастасия Березовская, Тудей





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