Дружина Мессі вразила фігурою в бікіні - важко повірити, що в неї троє дітей
Лео Мессі та Антонелла Рокуццо вирушили до Іспанії, щоб приємно провести час разом із друзями. Один із найуспішніших футболістів світу орендував розкішну яхту, щоб пострибати з борту та поніжитися на сонці.
Папараці підловили зіркову пару на іспанському острові Ібіца. У кадр Мессі потрапив у коротких квітчастих шортах, похвалившись своєю фізичною формою та численними татуюваннями. Проте вся увага була прикута до його 34-річної дружини.
Мініатюрна дівчина на зріст всього 157 сантиметрів може похвалитися приголомшливою фігурою. Антонелла Рокуццо народила зірці футболу трьох синів та виглядає як молода дівчина. У неї ідеальні форми, красиві підтягнуті ноги, руки, пружні сідниці та груди, плоский живіт, кубики преса, а також шовковиста шкіра без вад.