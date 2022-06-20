Надя Дорофєєва показала перше спільне фото з коханим

На початку березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розповіли про своє розставання. У Мережі відразу з\'явилися чутки, що українська виконавиця пішла від чоловіка до іншого. Попри те, що пара заперечує ці чутки, зірку гурту "Время и Стекло" бачили в обіймах відомого київського ресторатора. І ось вперше з того часу артистка опублікувала довгоочікуване спільне фото із коханим.

В особистому обліковому записі в Інстаграм-сторіз Надя Дорофєєва опублікувала фото. Світлину зроблено в авто. Співачка сидить на місці водія в коротенькому квітковому платті, а на плечах у неї трендова в\'язана кофточка.

Проте вся увага прикута до руки зірки, яку тримає чоловіча рука. Швидше за все поруч із виконавицею зараз поряд столичний ресторатор Михайло Кацурін. Нагадаємо, пару бачили разом навесні в Іспанії, і весь цей час їх підозрюють у романтичних стосунках.

Останнім часом артистка перебувала у теплій європейській країні. Ймовірно, Мишко приїхав до неї, або Надя Дорофєєва повернулася до Києва, щоб побачитися з коханим.