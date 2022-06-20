Надя Дорофєєва показала перше спільне фото з коханим

На початку березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розповіли про своє розставання. У Мережі відразу з\'явилися чутки, що українська виконавиця пішла від чоловіка до іншого. Попри те, що пара заперечує ці чутки, зірку гурту "Время и Стекло" бачили в обіймах відомого київського ресторатора. І ось вперше з того часу артистка опублікувала довгоочікуване спільне фото із коханим.

Надя Дорофєєва вперше після розлучення показала довгоочікуване спільне фото з коханим

В особистому обліковому записі в Інстаграм-сторіз Надя Дорофєєва опублікувала фото. Світлину зроблено в авто. Співачка сидить на місці водія в коротенькому квітковому платті, а на плечах у неї трендова в\'язана кофточка.

Проте вся увага прикута до руки зірки, яку тримає чоловіча рука. Швидше за все поруч із виконавицею зараз поряд столичний ресторатор Михайло Кацурін. Нагадаємо, пару бачили разом навесні в Іспанії, і весь цей час їх підозрюють у романтичних стосунках.

Надя Дорофєєва вперше після розлучення показала довгоочікуване спільне фото з коханим
Останнім часом артистка перебувала у теплій європейській країні. Ймовірно, Мишко приїхав до неї, або Надя Дорофєєва повернулася до Києва, щоб побачитися з коханим.
Надя Дорофєєва вперше після розлучення показала довгоочікуване спільне фото з коханим

 


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
В Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУВ Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУ
Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"
Нет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечтыНет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечты
Оля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьемОля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьем
Женя Галич в рядах ВСУ попал в больницу и показал фото в палате
Блок рекламы


Похожие новости
Анна Богдан після розставання з "Холостяком" Заливако кардинально змінила імідж: фотоАнна Богдан після розставання з "Холостяком" Заливако кардинально змінила імідж: фото
57-річна Беллуччі в чорному костюмі здивувала реальною зовнішністю без фотошопу: кадри57-річна Беллуччі в чорному костюмі здивувала реальною зовнішністю без фотошопу: кадри
Булітко з "Дизель шоу" налякала українців поведінкою, з\'явилися кадри: "По-моєму, я вперше..."Булітко з "Дизель шоу" налякала українців поведінкою, з\'явилися кадри: "По-моєму, я вперше..."
"Редко кому удается": Огневич в стильном костюмчике показала, на чем ее "поймали" за границей"Редко кому удается": Огневич в стильном костюмчике показала, на чем ее "поймали" за границей
Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"
16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как зажигает с новым бойфрендом в Лос-Анджелесе: фото16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как зажигает с новым бойфрендом в Лос-Анджелесе: фото
Соломия Витвицкая показала, кто ради нее нарушает комендантский час посреди ночи: "Обожаю!"Соломия Витвицкая показала, кто ради нее нарушает комендантский час посреди ночи: "Обожаю!"
Женя Галич в рядах ВСУ попал в больницу и показал фото в палате
Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"
В Одессе массово раздают повестки любителям отдохнуть, фото: "Не реагируют на замечания"В Одессе массово раздают повестки любителям отдохнуть, фото: "Не реагируют на замечания"
Последние новости
Подгружаем последние новости