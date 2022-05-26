Потап поднял на смех грандиозные планы Кадырова: "Не позорьтесь уже!"

Артист опубликовал видео, на котором тиктокер Рамзан Кадыров снова брюзжит угрозами.

Как сообщает Politeka.net, украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) высмеял главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который заявил, что намеревается захватить Польшу "за 6 секунд".

Артист опубликовал видео, на котором тиктокер Рамзан Кадыров угрожает: "Украина – это закрытый вопрос. Вот Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите свое оружие и своих наемников".

Потап напомнил, что с Украиной три месяца назад также планировался трехдневный блицкриг, однако роSSийская армия потерпела и продолжает терпеть неудачу.

"Не позорьтесь уже рассказами про Польшу !", – посоветовал артист приспешнику путина.

Потап также поблагодарил поляков за их беспрецедентную поддержку, назвав их братьями навеки.

"Натыкаюсь на комментарии "Учите польский" и т.д. Да нам учить его не надо, у нас один корень с польским и белорусским языками. Да, между Украиной и Польшей во все времена было противостояние, но в момент, когда "раша" напала на нас, они действительно показали, что они – братский народ! Во всем! Приняли, поддержали, помогают всем! Оружием, гуманитаркой и т.д! Вот Поляки нам братья навеки!", - подчеркнул Потап.