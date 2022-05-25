Камалия призналась, почему не может забрать маму в Лондон

Украинская певица Камалия сейчас находится в Лондоне. Несмотря на то, что ее муж пакистанский миллиардер, живет она сейчас в стесненных обстоятельствах. Артистка рассказала, где находится, и почему не может забрать к себе маму.

“Нас живет 16 человек“: Камалия призналась, почему не может забрать маму в Лондон

Когда Киев сильно бомбили Камалия уговорила маму уехать. Преодолев тяжелый путь, они оказались в Польше, где украинская певица давала благотворительные концерты и собирала деньги на помощь Украине. Вскоре Инна Петровна заявила, что хочет домой и вернулась в Киев.

После этого Камалия побывала на родине мужа в Пакистане и прилетела вместе с ним в Лондон, куда за два дня до войны приехали ее дочери-близняшки.

Сейчас маме певицы очень тяжело, так как она осталась одна – не видится с дочерью и внучками. Камалия уверяет, что не может забрать маму к себе, так как живет у детей своего супруга от первого брака и их там и так уже 16 человек.

“Нас живет 16 человек“: Камалия призналась, почему не может забрать маму в Лондон

"Ей некуда приехать. Нас здесь 16 человек, и нет места совсем. Мы живем не у себя дома, а у дочери и сына Захура от первого брака. Здесь еще и Захура родственники, которые 8 лет назад убегали из Донецка в Киев, а когда там началась война – сюда. Теперь они здесь, в Лондоне. У нас здесь очень много людей. Когда я уезжала из Украины, просила маму ехать со мной. Но она упрямилась, говорила, что никуда не уедет. Мол, в Украине она родилась и выросла. И как будет умирать – то дома", - рассказала Камалия.

Папа певицы живет в Чернигове, и даже когда он находился в оккупации, и там были роSSийские войска, отказывался покидать родной дом.

Напомним, названы три знака Зодиака, которым легче всего устроить свою жизнь за границей.


Анастасия Березовская, Тудей

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