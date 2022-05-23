Гребенщиков поставил на место роSSийских звезд, выступающим за путина: "Торгуют совестью и честью"

РоSSийские знаменитости подстраиваются под "психически больную власть".

Знаменитый рок-исполнитель, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков осудил кровавое вторжение россии в Украину и переехал в Великобританию. В интервью "9 каналу" он рассказал, что думает о звездах рф, поддерживающих диктаторский режим путина.

Он считает, что таким образом знаменитости подстраиваются под "психически больную власть", чтобы получить от нее деньги и другие блага.

"Весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под власть, чтобы получить от нее деньги и другие блага", – пояснил музыкант.

Кроме того, Борис Гребенщиков не понимает коллег, не покинувших россию. Он считает бессовестными тех, кто сегодня поддерживает геноцид украинцев и диктаторскую политику путина.

"Эти люди торгуют совестью и честью, и всем остальным для того, чтобы угодить невменяемым правителям", - отметил Борис Гребенщиков.