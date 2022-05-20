"Я это сделала": Злата Огневич в узком костюмчике показала кадры из спортзала

злата огневич, скрин

Певица поделилась впечатлениями от тренировки в спортзале, которую провела впервые за долгое время.

Известная певица Злата Огневич, которая недавно вернулась из США, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис кадры из спортзала и рассказала, что начала новый спортивный сезон.

Похоже, первая тренировка после длительной паузы стала нелегким испытанием для Златы.

"У меня сегодня была первая тренировка после паузы. Ох… Я просто хочу у вас спросить, какие у вас возникают аналогии в связи с этим. Я тут оставлю вопрос. Первая тренировка после паузы – это как…? Но я это сделала! Все, начинаю новый спортивный сезон", - рассказала Огневич в сторис.

Отметим, что на новых кадрах певица примеряла необычный спортивный образе – в спортзал она пришла в узком вишневом костюмчике, а на ее голове забавно кверху собраны волосы.

"Мышцы все помнят", - подписала одну из сторис Злата, на которой она запечатлена у зеркала.


Галина Струс, politeka.net

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