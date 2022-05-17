Эти концерты я буду помнить всю жизнь: Святослав Вакарчук спел для украинских бойцов на Луганщине

С начала полномасштабного вторжения РоSSии лидер группы "Океан Эльзы" поддерживает украинских защитников своим творчеством, в том числе и в горячих точках. Накануне Святослав Вакарчук снова посетил Луганскую область, за которую сейчас ведутся ожесточенные бои. Бойцы мчались через поля, простреливаемые врагом, чтобы послушать о том дне, когда закончиться война, информирует Апостроф .

Музыкант показал в своем Instagram сюжет о своем тайном выступлении на Луганщине, отметив, что эти концерты он будет помнить всю жизнь. "Такие выступления, которые я сейчас даю, они запоминаются даже больше, чем те большие концерты, которые я давал по миру на разных точках. Вот что ты играешь для бойцов, я буду вспоминать всю жизнь", - говорит Вакарчук.

Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав исполнил несколько своих хитов, в том числе и новую песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя. Артист признался, что написал ее по просьбе друга Калины, заместителя командира полка "Азов", и это его первая песня "на заказ".

"Я не умею писать песни на заказ, даже когда хочется, оно так не идет, это как влюбиться на заказ, так же не бывает. Но меня настолько поразила эта идея, эта ситуация, я настолько переживал, что оно само пришло и я написал песню. Я написал фразу "Сонце зійшло над Азовом", я был в совсем другом месте, но это был восход солнца", - поделился лидер ОЭ.