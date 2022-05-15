В боях с рашистами погиб известный бард: в сети волна скорби

В войне в Украине погиб украинский сценарист и бард Илья Чернилевский – сын известного поэта и кинорежиссера Станислава Чернилевского, который также погиб еще во время Революции Достоинства в ночь на 19 февраля 2014 года.

На его странице в Facebook поклонники оставили много сообщений со скорбью. Также своими общими воспоминаниями с бардом поделились его друзья в соцсети.

"Друг, ты был музыкантом, поэтом, сценаристом и просто хорошим человеком. Когда все началось - ты выбрал путь воина, сменив гитару со сценой на автомат и бронежилет. Спи спокойно, старый. Пусть весна и твой личный север будут вечными и солнечными в твоих снах", - написал один из друзей Чернилевского.

Фото: facebook.com/Bla8lu

Поэту было всего 30 лет. До войны он участвовал в фестивалях, публиковал поэзию. Во время войны его поэзия стала военной. Также Чернилевский служил в 110-й бригаде части А4007. Но 7 мая с ним связь была оборвана. Последний пост барда был опубликован 6 мая, тогда он изложил свое последнее стихотворение.

"Я никогда не смогу принять твоей смерти, Илья Чернилевский! Никогда не прощу проклятых рашистов! Разрывает от боли", - написала одна из подруг поэта, информирует Апостроф .

Фото: facebook.com/svitlanazb

Отец Ильи Станислав Чернилевский был заслуженным деятелем искусств Украины и преподавателем драматургии в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого.

"Глубокие соболезнования семье, родителям Станиславу и Ольге Чернилевским. Увидела у Сергея Тримбача вот это последнее стихотворение Ильи, которое он написал и поставил на ФБ в канун своей смерти. Скину его и я. Чтобы стало еще более видимым, каких светлых, тонких, талантливых людей выкашивает русская война.

Илья Чернилевский, 6 мая в 19:25



Від безглуздих конфліктів гірко

Я збираюся у наряд

Ці сварки намалюють дірку

У душі, як в землі снаряд

Проблиск світла, дзвінок, та темінь

Огортає, щоб промінь вмирав

Ким я стану колись для тебе?

Просто виживший ветеран.

Як в Донбаських степах уперто

Не росте навесні трава

Так і фейку стосунків вмерти

Не зрости в льодяних словах

Не згадати тебе ночами.

А тобі - не вловити суть

Що з веселого тут - лиш чайки

Що зачовгане небо рвуть

Не жаліюся. І не кличу.

Хай що мало піти - піде

Наче просто шкідлива звичка

Наших спогадів тло бліде

Щоб ім'я, що пекло окропом

Із землі мого серця шмат

Не урвало. І кров над окопом

Щоб забулася, як кошмар

Щоб були ми живі, здорові

Перемога була і мир

Я дивлюся на плями крові

Я роздумую, хто є ми в параної.

У перегоні. В лапах схованок і тривог...

Поправляю похмуро бронік.

Хай тебе береже твій бог", - процитировала стихотворение погибшего украинского героя телеведущая Мирослава Барчук.