В боях с рашистами погиб известный бард: в сети волна скорби
В войне в Украине погиб украинский сценарист и бард Илья Чернилевский – сын известного поэта и кинорежиссера Станислава Чернилевского, который также погиб еще во время Революции Достоинства в ночь на 19 февраля 2014 года.
На его странице в Facebook поклонники оставили много сообщений со скорбью. Также своими общими воспоминаниями с бардом поделились его друзья в соцсети.
"Друг, ты был музыкантом, поэтом, сценаристом и просто хорошим человеком. Когда все началось - ты выбрал путь воина, сменив гитару со сценой на автомат и бронежилет. Спи спокойно, старый. Пусть весна и твой личный север будут вечными и солнечными в твоих снах", - написал один из друзей Чернилевского.
Поэту было всего 30 лет. До войны он участвовал в фестивалях, публиковал поэзию. Во время войны его поэзия стала военной. Также Чернилевский служил в 110-й бригаде части А4007. Но 7 мая с ним связь была оборвана. Последний пост барда был опубликован 6 мая, тогда он изложил свое последнее стихотворение.
"Я никогда не смогу принять твоей смерти, Илья Чернилевский! Никогда не прощу проклятых рашистов! Разрывает от боли", - написала одна из подруг поэта, информирует
Отец Ильи Станислав Чернилевский был заслуженным деятелем искусств Украины и преподавателем драматургии в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого.
"Глубокие соболезнования семье, родителям Станиславу и Ольге Чернилевским. Увидела у Сергея Тримбача вот это последнее стихотворение Ильи, которое он написал и поставил на ФБ в канун своей смерти. Скину его и я. Чтобы стало еще более видимым, каких светлых, тонких, талантливых людей выкашивает русская война.
Илья Чернилевский, 6 мая в 19:25
Від безглуздих конфліктів гірко
Я збираюся у наряд
Ці сварки намалюють дірку
У душі, як в землі снаряд
Проблиск світла, дзвінок, та темінь
Огортає, щоб промінь вмирав
Ким я стану колись для тебе?
Просто виживший ветеран.
Як в Донбаських степах уперто
Не росте навесні трава
Так і фейку стосунків вмерти
Не зрости в льодяних словах
Не згадати тебе ночами.
А тобі - не вловити суть
Що з веселого тут - лиш чайки
Що зачовгане небо рвуть
Не жаліюся. І не кличу.
Хай що мало піти - піде
Наче просто шкідлива звичка
Наших спогадів тло бліде
Щоб ім'я, що пекло окропом
Із землі мого серця шмат
Не урвало. І кров над окопом
Щоб забулася, як кошмар
Щоб були ми живі, здорові
Перемога була і мир
Я дивлюся на плями крові
Я роздумую, хто є ми в параної.
У перегоні. В лапах схованок і тривог...
Поправляю похмуро бронік.
Хай тебе береже твій бог", - процитировала стихотворение погибшего украинского героя телеведущая Мирослава Барчук.