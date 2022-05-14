В бою под Изюмом погиб известный доброволец из 95-й бригады: фото

Под Изюмом Харьковской области в бою с врагом погиб известный доброволец лейтенант 95-й Объединенной десантно-штурмовой бригады ВСУ Денис Антипов.

Об этом сообщает доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Сергей Янчук.

“Украина потеряла верного сына и патриота, который горел любовью к своей Родине. Трудно найти человека, который был настолько полон жизни, креативности, энтузиазма и позитива. Такие молодые люди – это лучшее, что есть у Украины”, – написал Янчук, информирует Апостроф.

По его словам, Денис был многогранной личностью: преподавателем корейского языка Учебно-научного института филологии КНУ, общественным активистом, успешным предпринимателем и образцовым офицером 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

“Это очень тяжелая потеря для ветеранского общества Киевского университета, ведь Денис был самым молодым из нас. Теперь ты держишь строй в составе нашего Небесного воинства. А мы продолжим нашу общую работу до Победы!”, – говорится в сообщении.

 


Маргарита Лепс, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину
Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."
Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"
"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде
"Бритни из Украины": Кароль получила оригинальное прозвище после визита в Японию"Бритни из Украины": Кароль получила оригинальное прозвище после визита в Японию
Блок рекламы


Похожие новости
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
Украинские и французские специалисты установили личности пяти погибших в БучеУкраинские и французские специалисты установили личности пяти погибших в Буче
Kalush Orchestra перед финалом "Евровидения-2022" устроили фотосессию в вышиванкахKalush Orchestra перед финалом "Евровидения-2022" устроили фотосессию в вышиванках
Найди меня, если сможешь: украинец пытался пересечь границу и спрятался в необычном месте, фотоНайди меня, если сможешь: украинец пытался пересечь границу и спрятался в необычном месте, фото
Тина Кароль кардинально изменилась с 24 февраля: фото "до" и "после"Тина Кароль кардинально изменилась с 24 февраля: фото "до" и "после"
В Украине появился невероятный мурал с девушкой и легендарным псом Патроном: фотоВ Украине появился невероятный мурал с девушкой и легендарным псом Патроном: фото
Погиб через три дня после свадьбы: история любви пограничника и девушки из "Азова"Погиб через три дня после свадьбы: история любви пограничника и девушки из "Азова"
Тину Кароль в аэропорту Токио встретил японский миллиардер с букетом цветов: фотоТину Кароль в аэропорту Токио встретил японский миллиардер с букетом цветов: фото
В Мариуполе погибли одесские бойцы с позывными "Хват" и "Рихтер": фото героевВ Мариуполе погибли одесские бойцы с позывными "Хват" и "Рихтер": фото героев
Медовый месяц пришлось отложить: сеть растрогали свадебные фото молодой пары пограничниковМедовый месяц пришлось отложить: сеть растрогали свадебные фото молодой пары пограничников
Последние новости
Подгружаем последние новости