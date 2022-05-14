В бою под Изюмом погиб известный доброволец из 95-й бригады: фото

Под Изюмом Харьковской области в бою с врагом погиб известный доброволец лейтенант 95-й Объединенной десантно-штурмовой бригады ВСУ Денис Антипов.

Об этом сообщает доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Сергей Янчук.

“Украина потеряла верного сына и патриота, который горел любовью к своей Родине. Трудно найти человека, который был настолько полон жизни, креативности, энтузиазма и позитива. Такие молодые люди – это лучшее, что есть у Украины”, – написал Янчук, информирует Апостроф .

По его словам, Денис был многогранной личностью: преподавателем корейского языка Учебно-научного института филологии КНУ, общественным активистом, успешным предпринимателем и образцовым офицером 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

“Это очень тяжелая потеря для ветеранского общества Киевского университета, ведь Денис был самым молодым из нас. Теперь ты держишь строй в составе нашего Небесного воинства. А мы продолжим нашу общую работу до Победы!”, – говорится в сообщении.