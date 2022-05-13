Победительница "Танців з зірками" Димопулос призналась, где сейчас находится: "Но в июне нужно..."

санта димопулос

Певица Санта Димопулос, победительница "Танців з зірками", рассказала, где сейчас находится.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - успешная украинская певица, которая была участницей группы "ВИА Гра". А несколько лет назад Санта попробовала свои силы в проекте "Танці з зірками", где смогла одержать победу. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Где или в кого вы живете в Италии?", - спросил один из фанатов у Сантыы.

"Мы снимаем дом, но в июне нужно съехать, а я пока не знаю куда", - написала певица в ответ.

"Вы написали, что планируете в Киев в июне, по вашему мнению, в июне это будет уже безопасно?", - спросил еще один фанат.

"Не думаю, что на 100% безопасно. Я планирую ехать сама, без детей. Накопилось много дел, которые нужно решить", - отметила Санта.


Артём Батечко, politeka.net

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