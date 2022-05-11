Мика Ньютон рассказала о сестре-майоре ВСУ и переезде семьи в США

Украинская певица Мика Ньютон, которая живет в США , рассказала, что забрала родителей за границу, чтобы защитить их от роSSийской агрессии. Однако сестра артистки Лилия осталась в Украине – уже много лет она работает в ВСУ, и сейчас во Львове продолжает защищать нашу страну, информирует Апостроф .

Этими деталями Мика поделилась в программе "ЖВЛ". Она уточнила, что после звонка сестры сразу купила билет и уехала забирать родных к себе.

"Сначала родители были в Польше со мной, еще и племянница. Кто-то знает, кто-то не знает, но у меня сестра в украинских Вооруженных Силах уже 24 года. Она – майор украинской армии, поэтому смотреть за моими родными уже было некому. Лиля мне позвонила и говорит: "слушай, забирай, потому что у меня нет времени ни на малышку, ни на что. Я буду только переживать, где они и как они: успели ли они забежать в подвал или не успели". Я сразу на второй день купила билеты и улетела в Польшу . Моя сестра не на фронте, она во Львове, но воюет. Она с 17 лет работает в украинской армии", – объяснила звезда.

Фото: instagram.com/mikanewton

Также исполнительница рассказала, что жизнь в США не является такой легкой и беззаботной, как может казаться многим людям.

"Всегда все думают почему-то, что в Америке очень легко. Что все туда едут и сразу начинают деньги мешками собирать... Я не знаю, откуда это пошло. Здесь очень много нужно будет им, потому что люди, которые переезжают сюда "по паролю", они не могут сразу работать. Жить здесь дорого. Однокомнатная квартира, которая более-менее нормальная, стоит от двух тысяч долларов. Поэтому для украинцев это будет очень тяжело", - сказала Мика.